МИД Украины подтвердил: Соглашение об ассоциации с ЕС парафируют 30 марта

{1-} МИД Украины подтвердил, что парафирование Соглашения об ассоциации с ЕС состоится 30 марта.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«30 марта в Брюсселе должна состояться церемония парафирования Соглашения об ассоциации с Евросоюзом», - заявил представитель МИД Украины Олег Волошин.

Он подчеркнул, что с украинской стороны делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Павел Климкин, с европейской – исполняющий директор Европейской службы внешней деятельности по вопросам России, Восточного партнерства и Западных Балкан Мирослав Лайчак.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Евросоюз подтвердил окончательную дату парафирования Соглашения об ассоциации Украина - ЕС - 30 марта.

фото: u-e-p.eu

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