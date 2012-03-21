Янукович предложил министру культуры спеть для лидеров церквей

Президент Виктор Янукович в ходе встречи с главами церквей и религиозных организаций предложил министру культуры Михаилу Кулиняку спеть и даже сыграть во время следующего съезда глав церквей и религиозных организаций.

Президент предложил представителям религиозных организаций провести встречу в Крыму, в середине августа. «Подумайте, это идея такая… Почему говорю про Крым, потому что большая часть людей в это время, в 20-х числах в Крыму. Это ясно», – сказал глава государства, сообщает НБН.



Также Янукович не исключил возможности проведения встречи в сентябре,

В завершении обсуждения темы, Янукович предположил, что на следующей встрече Михаил Кулиняк сможет сыграть и спеть для представителей религиозных организаций. «Михаил, сыграешь нам?... И споешь?», – сказал он.

Напомним, во время торжественной церемонии закрытия второго Одесского кинофестиваля министр культуры и туризма Михаил Кулиняк дуэтом с режиссером Александром Гордоном спел песню «Ніч яка місячна».

В сентябре прошлого года, губернатор Харьковщины Михаил Добкин и министр культуры Михаил Кулиняк спели караоке «Рідна мати моя»

А вот на церемонии награждения национальной премией «Телетриумф» в Оперном театре Кулиняк сыграл мелодию к молдавскому танцу «Молдовеняска».

В ходе выступления он сначала играл, как обычно, затем положил скрипку на голову, продолжая водить по ней смычком. После этого министр зажал смычок между ног и стал водить по нему скрипкой.

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