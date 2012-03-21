Мать Оксаны Макар регулярно выпивает и приводит ухажеров в палату - СМИ

{1-} Мать Оксаны Макар, Татьяна Суровицкая, регулярно злоупотребляет спиртным и приводит в палату Донецкого ожогового центра своих ухажеров.

Об этом со ссылкой на медиков Центра сообщил корреспондент ТСН.

Дело Оксаны Макар: изменит ли николаевское преступление Украину?

Медики рассказали, что в хирургическом отделении Центра произошел скандал, когда Татьяна Суровицкая пыталась провести в свою VIP-палату «временного сожителя».

По словам врачей, деньги, собираемые украинцами на лечение Оксаны Макар, ее мать переводит на 3-месячный депозитный счет.

Оксана Макар потребовала «отрезать яйца» насильникам (ВИДЕО)

«Хватит слать деньги для Оксаны Макар! Именно это мне сегодня сказали медики Донецкого ожогового центра. Разные, но в один голос. Ни копейки из перечисленных на счет матери Оксаны денег не потрачено. Все деньги с двух карт Татьяна Суровицкая отправляет на 3-месячный депозитный счет в банке», - рассказали медики.

По их словам, «ни копейки из этих денег не тратится. Оксана лечится исключительно за счет благотворителей, которые перечислили деньги ожоговому, а не лично Суровицкой».

«Она ни в чем не нуждается. Ей приносят и еду, и деньги», - говорят медсестры.

Мама Оксаны Макар рассказала правду о своей семье и расходах на дочь

В то же время, медики отказались комментировать ситуацию перед телевизионными камерами, аргументируя отказ тем, что процесс лечения Оксаны Макар «контролирует сама Бахтеева (глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева – прим.ред)».

Суровицкая также высказалась относительно новостей о том, что украинцы собрали полтора миллиона гривен на лечение ее дочери.

Николаевских отморозков уже ждут на зоне - отец жертвы готов поквитаться

«Откуда там 1,5 миллиона, там и миллиона нет», - заявила Суровицкая.

Также она подтвердила, что деньги с карточек дочери регулярно переводятся на депозитный счет.

Фото: Преступности.нет

Новости по теме:

Украинцы собрали для Оксаны Макар миллион гривен

Подруга Оксаны Макар: она жила за счет любовников

Итогом дела Оксаны Макар может стать введение смертной казни

Шансов на выживание у Оксаны Макар крайне мало - врач