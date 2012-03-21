Янукович признал, что Евро-2012 не окупится еще долго

{1-} Виктор Янукович признал, что деньги, вложенные в Евро-2012, не вернутся Украине сразу после чемпионата.

Об этом Президент Украины заявил на встрече с главами украинских церквей, сообщает «Лига».

«Сколько мы заработаем, еще неизвестно. Вложили мы, как я вам уже сказал, в эту инфраструктуру около 35 миллиардов гривен», - отметил Президент.

Нацбанк подсчитал доход Украины от Евро-2012

«Безусловно, все не окупится за один чемпионат, но оно будет служить уже не одному поколению. Будет служить людям и, безусловно, все пойдет на пользу», - подчеркнул Янукович.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на подготовку к Евро-2012 в 2008-2011 годах было потрачено около 42 миллиардов гривен.

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