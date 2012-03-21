Мусор на пляжах Севастополя будут убирать заключенные

Центр занятости Севастополя договорился с госадминистрацией и пенитенциарной службой о привлечении заключенных к уборке мусора на пляжах.

Об этом сообщает Crimea24.info.

Ежедневно к работам будут привлекать до 20 заключенных.

{1-}

По словам заместителя севастопольской госадминистрации Владимира Арабаджи, таким образом городу удастся решить проблему очистки пляжей от мусора.

При этом заключенные будут работать бесплатно.

В то же время, глава Севастопольской администрации Владимир Яцуба считает, что проблему пляжей нужно решать более системно.

В частности, он призвал всех чиновников решить проблему мусора на въезде в Севастополь.

Также глава СГГА намерен упорядочить торговлю возле кладбищ.

фото: crimea-media.ru

Новости по теме:

Названы 20 лучших пляжей Крыма

В лютые морозы жителям Севастополя отключили газ

В Киеве благоустроят парки и пляжи

Число сторонников базирования ЧФ России в Крыму резко снизилось (ОПРОС)