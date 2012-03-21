Мусор на пляжах Севастополя будут убирать заключенные

Центр занятости Севастополя договорился с госадминистрацией и пенитенциарной службой о привлечении заключенных к уборке мусора на пляжах.
Об этом сообщает Crimea24.info.
Ежедневно к работам будут привлекать до 20 заключенных.
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По словам заместителя севастопольской госадминистрации Владимира Арабаджи, таким образом городу удастся решить проблему очистки пляжей от мусора.
При этом заключенные будут работать бесплатно.
В то же время, глава Севастопольской администрации Владимир Яцуба считает, что проблему пляжей нужно решать более системно.
В частности, он призвал всех чиновников решить проблему мусора на въезде в Севастополь.
Также глава СГГА намерен упорядочить торговлю возле кладбищ.
фото: crimea-media.ru
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