На трассе Киев-Харьков разлилось 22 тонны яда

В Полтавской области на трассе Киев - Харьков сегодня, 21 марта, опрокинулась цистерна, из которой вытекло 22 тонны ядовитой карбамидо-аммиачной смеси.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает УНИАН.

ДТП произошло возле села Алексеевка. Из-за аварии герметичность цистерны нарушилась, и ядовитая смесь вытекла наружу.

К месту происшествия были направлены два отделения МЧС.

С помощью специального оборудования спасатели освободили водителя, который не мог самостоятельно выбраться из кабины.

Во время аварии 42-летний водитель получил ушиб головы и закрытый перелом правой лопатки.

Цистерну перевернули и установили на колеса.

С помощью насоса МЧСники откачали ядовитую жидкость

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