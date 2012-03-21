На трассе Киев-Харьков разлилось 22 тонны яда

В Полтавской области на трассе Киев - Харьков сегодня, 21 марта, опрокинулась цистерна, из которой вытекло 22 тонны ядовитой карбамидо-аммиачной смеси.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает УНИАН.
ДТП произошло возле села Алексеевка. Из-за аварии герметичность цистерны нарушилась, и ядовитая смесь вытекла наружу.
К месту происшествия были направлены два отделения МЧС.
С помощью специального оборудования спасатели освободили водителя, который не мог самостоятельно выбраться из кабины.
Во время аварии 42-летний водитель получил ушиб головы и закрытый перелом правой лопатки.
Цистерну перевернули и установили на колеса.
С помощью насоса МЧСники откачали ядовитую жидкость
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