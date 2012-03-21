В Конго обстреляли вертолет миротворцев: ранен украинец

{1-} В Конго неизвестные обстреляли вертолет украинских миротворцев, один военнослужащий был ранен.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает «Интерфакс-Украина».
Обстрелу подвергся вертолет Ми-24 из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины миссии ООН в Конго.
«В результате обстрела получил огнестрельное ранение в ногу бортовой переводчик, капитан Сергей Васьковский. Он срочно был доставлен в военный госпиталь индийского миротворческого контингента, где ему предоставили квалифицированную хирургическую помощь», - сообщили в Минобороны.
Состояние здоровья раненого миротворца стабильное.
В Минобороны отметили, что с целью выяснения всех обстоятельств этого происшествия в ведомстве создана оперативная группа.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 22 декабря 2011 года Верховная Рада направила миротворческий контингент Украины для участия в миссии ООН в Конго.
В решении указано, что Украина направит в Конго 200 военнослужащих.
Сейчас в составе миссии ООН в этой стране находится 157 украинских миротворцев и 4 вертолета Ми-24.
фото: mil.gov.ua
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