В Конго обстреляли вертолет миротворцев: ранен украинец

{1-} В Конго неизвестные обстреляли вертолет украинских миротворцев, один военнослужащий был ранен.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает «Интерфакс-Украина».

Обстрелу подвергся вертолет Ми-24 из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины миссии ООН в Конго.

«В результате обстрела получил огнестрельное ранение в ногу бортовой переводчик, капитан Сергей Васьковский. Он срочно был доставлен в военный госпиталь индийского миротворческого контингента, где ему предоставили квалифицированную хирургическую помощь», - сообщили в Минобороны.

Состояние здоровья раненого миротворца стабильное.

В Минобороны отметили, что с целью выяснения всех обстоятельств этого происшествия в ведомстве создана оперативная группа.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 22 декабря 2011 года Верховная Рада направила миротворческий контингент Украины для участия в миссии ООН в Конго.

В решении указано, что Украина направит в Конго 200 военнослужащих.

Сейчас в составе миссии ООН в этой стране находится 157 украинских миротворцев и 4 вертолета Ми-24.

фото: mil.gov.ua

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