Власенко: Единственная улика против Тимошенко - это факсимильная подпись

{1-} Подпись Юлии Тимошенко на директивах перед газовыми переговорами была факсимильной.

Об этом заявил адвокат экс-премьера Сергей Власенко, сообщает пресс-служба «Батькивщины».

Таким образом, защита ставит под сомнение приговор Печерского суда Киева.

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Власенко сообщил, что защита Тимошенко получила доказательства от независимых экспертов, которые доказывают ее невиновность «газовом деле».

По его словам, центр судебных экспертиз «Альтернатива» по просьбе защиты сделал анализ единственного доказательства, которым оперировал суд при вынесении приговора 11 октября 2011 года.

«Это якобы подпись Тимошенко на газовых директивах. Больше ни одного доказательства нет, больше ни одного документа, который бы подтверждал вину Тимошенко в якобы личном подписании газовых директив, не существует», - подчеркнул Власенко.

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«Директор этого учреждения Александр Круть, который имеет стаж экспертной работы с 1980 года, установил, что подпись в правой верхней части не является рукописной подписью, а представляет собой факсимиле», - заявил адвокат.

«На самом деле все, в чем обвиняется Юлия Тимошенко, а именно в том, что она якобы что-то подписала – это все опровергается выводами независимых экспертов», - утверждает защитник.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на 15 мая назначено судебное разбирательство кассационной жалобы Юлии Тимошенко.

«Высший специализированный суд с такими доказательствами не имеет другой возможности, как отменить все эти позорные приговоры, все позорные решения Апелляционного суда Киева и установить, что Тимошенко закон не нарушала», - резюмировал Власенко.

Справка: факсимиле (от латинского fac simile – делай подобное), или факсимильная подпись – воспроизведение графического оригинала, передающее его со всеми подробностями.

фото: tymoshenko.ua

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