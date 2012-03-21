Украина готова принять всех желающих наблюдать выборы в Раду - Азаров

{1-} Украина готова принять на парламентские выборы столько международных наблюдателей, сколько будет желающих.

Об этом заявил украинский премьер Николай Азаров, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы приглашаем и готовы принять столько наблюдателей, сколько смогут и захотят приехать, потому что заинтересованы в прозрачности и легитимности выборов. Только таким образом можно продолжать реформы», - заявил Азаров на встрече со спикером польского парламента Эвой Копач в Варшаве.

В свою очередь, Копач отметила, что парламентские выборы станут лакмусовой бумажкой для Украины.

Стороны также обсудили вопросы углубления парламентского сотрудничества до уровня отраслевых комитетов.

Напомним, по закону «О выборах народных депутатов Украины», выборы в Раду должны состоятся 28 октября 2012 года.

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