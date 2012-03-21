Демьянюка похоронят в США

{1-} Ивана Демьянюка, осужденного за пособничество нацистам во время Второй мировой войны, который 17 марта умер в Германии, похоронят в США.
Об этом сообщил представитель бюро ритуальных услуг Роберт Штраус, передает «Корреспондент».
«Наше похоронное бюро занимается подготовкой и транспортировкой тела Ивана Демьянюка в США», - заявил Штраус.
По его словам, тело планируется отправить в Кливленд в воскресенье, 25 марта, за счет семьи умершего.
Напомним, как сообщал «Главред», Ивана Демьянюк умер 17 марта в доме престарелых в Баварии на 92-м году жизни.
В 2011 году Демьянюк был приговорен к пяти годам тюрьмы за соучастие в массовых расправах над узниками концлагеря Собибор.
После вынесения приговора судебные власти разрешили Демьянюку остаться на свободе до завершения рассмотрения апелляции по его делу.
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