Во Франции полиция 16 часов уговаривает сдаться стрелка из Тулузы

{1-} Французские полицейские на протяжении 16 часов пытаются уговорить сдаться Мухаммеда Мера, подозреваемого в убийстве семи человек.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Изначально «стрелок» обещал прекратить сопротивление во второй половине дня. Позже он сообщил, что готов сдаться вечером.

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Однако теперь этот человек говорит, что сдастся ближе к ночи.

Французские СМИ отмечают, что бойцы полицейского спецназа хотят взять Мера живым.

Кроме того, они не исключают, что в его квартире может быть взрывчатка, поэтому в последние часы полицейские не пытаются штурмовать квартиру и предпочитают вести с ним переговоры.

В ночь на среду, 21 марта, в Тулузе началась операция по захвату Мера, называющего себя членом «Аль-Каиды».

Этот молодой француз алжирского происхождения подозревается в совершении семи убийств на юге Франции за последние 11 дней.

Мера забаррикадировался в своей квартире в Тулузе.Полицейские несколько раз пытались прорваться, но каждый рад отступали.

фото: vesti.ru

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