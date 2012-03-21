Во Франции полиция 16 часов уговаривает сдаться стрелка из Тулузы

{1-} Французские полицейские на протяжении 16 часов пытаются уговорить сдаться Мухаммеда Мера, подозреваемого в убийстве семи человек.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Изначально «стрелок» обещал прекратить сопротивление во второй половине дня. Позже он сообщил, что готов сдаться вечером.
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Однако теперь этот человек говорит, что сдастся ближе к ночи.
Французские СМИ отмечают, что бойцы полицейского спецназа хотят взять Мера живым.
Кроме того, они не исключают, что в его квартире может быть взрывчатка, поэтому в последние часы полицейские не пытаются штурмовать квартиру и предпочитают вести с ним переговоры.
В ночь на среду, 21 марта, в Тулузе началась операция по захвату Мера, называющего себя членом «Аль-Каиды».
Этот молодой француз алжирского происхождения подозревается в совершении семи убийств на юге Франции за последние 11 дней.
Мера забаррикадировался в своей квартире в Тулузе.Полицейские несколько раз пытались прорваться, но каждый рад отступали.
фото: vesti.ru
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