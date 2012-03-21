Мавроди ушел из больницы, прихватив дорогой медицинский прибор

{1-} Сергей Мавроди, основатель финансовой пирамиды МММ, ушел из Боткинской больницы в Москве с дорогим медицинским прибором, подключенным к его телу.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Москве, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщал «Главред», 19 марта Мавроди попал в больницу из спецприемника, где отбывал арест за неуплату штрафа.

«Сегодня он покинул больницу с медицинским прибором. Сотрудники полиции приняли заявление от администрации Боткинской больницы, по которому будет назначена проверка», - заявили в полиции.

Ранее адвокат Сергея Мавроди сообщил, что его подзащитный продолжает лечение.

Мавроди перестал платить вкладчикам МММ

«Зачем ему сбегать, ведь срок административного ареста уже истек», - сказал защитник.

Напомним, как сообщал «Главред», 14 марта Сергей Мавроди был арестован на пять суток за неуплату штрафа в 1 тысячу рублей (около 250 гривен – прим.ред.) – за то, что он не расплачивается с вкладчиками по долгам «МММ».

Мавроди рассказал, почему украинская власть не трогает МММ

Всего в суде сейчас находятся десять аналогичных административных материалов.

По данным судебных приставов, в общей сложности Мавроди задолжал обманутым вкладчикам более 4,2 млрд рублей (более 1 миллиарда гривен).

На сегодня в Хамовническом отделе судебных приставов Москвы находятся 1893 исполнительных производства, исполнительные документы в отношении должника продолжают поступать.

фото: tza.su

Новости по теме:

Мавроди в тюрьме чувствует себя отлично, несмотря на голодовку

Вкладчиками МММ стали 3 миллиона украинцев

«Что за х...ня! Совсем е...нулись», - заявил Мавроди вкладчикам МММ