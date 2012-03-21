Депутаты, лишенные льгот, станут бомжами - регионал Ландик

{1-} Депутаты, лишенные абсолютно всех льгот, вынуждены будут жить в палаточных городках.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Владимир Ландик в эфире 5 канала.

«Да, мы оставили за собой право бесплатного проживания в гостиницах, а что? Можем конечно же уйти в парк, палатки там стоят», - заявил Ландик во время обсуждения бюджета Верховной Рады, и средств, которые тратятся на депутатов.

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Также Ландик отметил, что деньги, которые идут на зарплату помощникам народных депутатов абсолютно обоснованы.

«Депутат целый день сидит в зале, я вот, например. А кто будет вести переписку? Мне приходят сотни писем кто на них будет отвечать? Конечно же есть помощник, который свою зарплату отрабатывает», – сказал Ландик.

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Напомним, в соответствии с бюджетом Украины на 2012 год депутаты были лишены ряда льгот.

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