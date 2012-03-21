За 10 лет смертность от курения увеличилась в три раза

{1-} Количество смертей, связанных с курением, за последние 10 лет выросло почти в три раза.

Об этом говорится в отчете Всемирного фонда по изучению заболеваний легких (WLF), опубликованном 20 марта, передает «Корреспондент».

Если текущая ситуация не изменится, в 21 веке от курения, в том числе пассивного, погибнет миллиард жителей Земли – то есть по одному человеку каждые шесть секунд, говорится в отчете.

За последние 10 лет от курения погибло 50 миллионов человек, оно является причиной смерти 15% мужчин и 7% женщин.

Курение приводит к развитию рака легких, а также нескольких других хронических заболеваний легких, однако главную опасность представляют вызванные им заболевания сердца – самая распространенная причина смерти в мире.

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Сейчас число курящих в развитых странах снижается, однако растет в бедных регионах.

«Если мы не предпримем мер, перспективы на будущее выглядят еще более мрачными», - заявил один из авторов исследования.

По данным WLF, 80% людей, умирающих от заболеваний, вызванных курением, живут в бедных или развивающихся странах, однако это тенденция не всегда верна – в Америке курение является главной причиной смерти женщин.

Глава WLF Питер Балдини обвинил табачные компании в умалчивании данных о реальных последствиях курения и «распространении неверной информации с целью воспрепятствовать социальной политике, которая может спасти миллионы жизней».

В исследовании указано также, что прибыль шести крупнейших компаний по производству табака в 2010 году составила 35,1 миллиарда долларов, что сопоставимо с прибылью корпораций Coca-Cola, Microsoft и McDonald's, вместе взятых.

фото: aif.ru

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