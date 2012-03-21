Россия уничтожила 60% своего химического оружия

{1-} В России уничтожено более 60% химического оружия, что составляет примерно 24 тысячи тонн.
Об этом сообщает ВВС.
«Мы поставили цель выйти на 100% утилизированного химического оружия в России к 2015 году. На сегодняшний день два предприятия уже завершили процесс уничтожения», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минпромторга.
В США уничтожено крупнейшее в мире хранилище химоружия
Изначально США объявляли о наличии 27 тысяч тонн химического оружия, Россия – 40 тысяч тонн.
Согласно ранее достигнутым договоренностям, все химическое оружие в мире планировалось уничтожить к 2012 году, однако из-за того, что Россия и США не успевают уничтожить все оружие, сроки были продлены до 31 декабря 2015 года.
В России утверждают, что программа уничтожения химического оружия получит финансирование вплоть до ее окончания.
Фото: Сегодня
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