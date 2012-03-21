Армия Мали штурмует президентский дворец

Военные в Мали штурмуют президентский дворец в столице Бамбако. По сообщениям, в городе слышна канонада.

Представитель министерства обороны сказал Би-би-си, что они совершают переворот.

Ранее армия взяла под контроль здание государственного телевидения, теле- и радиовещание в стране было прекращено.

Причиной мятежа стало недовольство армии тем, как руководство страны отреагировало на вооруженное восстание племен туарегов на севере Мали.

По мнению военных, операция по подавлению восстания туарегов проводится плохо, нет нормального продовольственного снабжения, а солдатам не хватает боеприпасов.

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