EC введет санкции еще против 12 белорусских чиновников

Евросоюз введет санкции против 12 граждан Белоруссии, тесно связанных с режимом Лукашенко. Ожидается, что это произойдет на встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в пятницу в Брюсселе.

Как сообщил Радио Свобода источник в дипломатических кругах, этим лицам будет запрещен въезд в страны Евросоюза, а их личные активы и активы 29-ти связанных с ними компаний будут заморожены. В новом списке – судьи, работники прокуратуры, бизнесмены. Ранее ЕС уже ввел санкции против 230 белорусских чиновников и трех компаний.

Со своей стороны, президент Александр Лукашенко подтвердил в среду в интервью телеканалу RT, что в Белоруссии существует список невыездных граждан – в него включены оппозиционные политики и активисты. По его словам, этот список – ответ Белоруссии на санкции Евросоюза. Лукашенко обвинил оппозиционеров в том, что они передают в органы ЕС фамилии лиц и названия компаний, против которых затем вводятся санкции.

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