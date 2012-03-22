Исчезнувшего боярского пациента ищут на кладбище

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Владимир Олексюк, который лечил язву в боярской больнице в Киевской области, ровно месяц назад загадочно исчез. Его до сих пор не нашли. Исчезновение земляка испугало и возмутило боярчан, и в первые дни некоторые опасались ложиться в больницу, другие же устраивали протесты у МВД.

Между тем, приятельница Владимира, Марина Анисимова, рассказала, что они обращались к крымскому экстрасенсу Павлу Люндишеву. Маг считает, что Владимир убит, а его тело можно найти на кладбище, возле которого есть камыши, пишет «Сегодня».

«Такое кладбище возле Боярки действительно есть. Но зимой слой снега был слишком большим, мы ничего не нашли», — сказала Марина.

Сам Люндишев исчезновение парня описал так: «Я поработал с его фото и вещами. Могу сказать, что он покинул больницу через окно. Он опасался быть здесь до утра, у него были какие-то обязательства по работе. Возле больницы находилась темная машина, но он о ней не знал. Мужчину поместили в авто. Вижу рану на теле и удар тупым предметом. Было убийство, но неумышленное».

Родные и друзья Владимира подозревают, что к его пропаже причастны врачи, которые якобы хотели использовать больного на органы. Правоохранители в этой версии сомневаются.

Как сказал глава УМВД Киевской области Николай Жукович, версия о похищении медиками ради органов подтверждения пока не нашла», — сказал он.

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«В рамках уголовного дела по статье «Убийство» мы отрабатываем версию, что исчезновение связано с его работой».

По данным СМИ, в деле появилась зацепка, которую правоохранители будут раскручивать. «У него были долги на работе в гаражах (вместе с напарником Олексюк работал на СТО, которая размещалась в одном из гаражей на окраине Киева. -ред.)», сказал источник в прокуратуре Киевщины.

По словам родственника Владимира Клименко, долг в Олексюка был, но смехотворный. «Была задолженность за аренду гаража, около 2 тысяч гривен. Долг возник после простоя СТО в новогодние праздники. Но из-за этого его не стали бы похищать!» – сказал Клименко.

В свою очередь, напарник Олексюка, Александр Серик, также не доверяет версии силовиков: «Что, за 2 тысячи будут похищать? Хозяин гаража — мой родственник. Просто ищут не там, где надо. Мы ремонтировали недорогие машины — «Жигули» и т. п. Лично я думаю, что к исчезновению причастны врачи».

С приходом тепла в Боярке поиски Олексюка возобновились с новой силой. И силовики, и приятели автослесаря в последние три дня по-новому прочесали километры в радиусе от больницы.

«Нашли какой-то скелет, но это не Владимир. Лично я езжу по моргам, если там вдруг появляется неопознанное тело», – сказал Клименко.

фото: segodnya.ua

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