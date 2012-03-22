Украинцам обещают доступное жилье с доходом меньше 4 средних зарплат

{1-}

Право на доступное жилье получат граждане, чей доход не превышает четырехкратный размер средней зарплаты в регионе. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть сегодня, 22 марта.

Также, согласно повестке дня парламент рассмотрит законопроекты об обеспечении жильем молодежи и о молодежных жилищно-строительных кооперативах, пишет Сегодня.

Цену жилья можно уменьшить вдвое – министр ЖКХ

Депутаты также рассмотрят и другие вопросы: промышленные трубопроводы, индустриальные парки и процедурой конфискации имущества. Урегулируют также деятельность общественных организаций, рассмотрят вопрос оплаты свидетельств о гастролях и ведения агитации в предвыборный период.

Кроме того, депутаты займутся лицензиями, страховкой спортсменов, предпринимательством, деятельностью охраны. А «Нафтогазу» могут запретить экспорт газа.

Как писал Главред, Николай Азаров заявил, что Кабмин намерен обеспечить население достаточным количеством жилья к 2023 году.

«Программа "Доступное жилье" призвана лет за 10 полностью решить в стране квартирный вопрос и в первую очередь для молодых семей», – сказал премьер.

Азаров добавил, что данная программа рассчитана на молодые семьи со средним месячным доходом около 5 тыс. гривен. По его словам, что для достаточного обеспечения населения жильем нужно строить около 100 тыс. квартир в год.

Напомним, для обеспечения квартирами людей, которые стоят в очередях, необходимо на протяжении 10 лет строить 100 тыс. квадратных метров доступного жилья ежегодно. При этом стоимость квадратного метра не должна превышать $500.

Новости по теме:

Азаров пообещал 2-комнатные квартиры по 200 тысяч



Янукович пообещал украинцам дешевые кредиты на жилье



У Януковича рассказали, кто получит дешевые кредиты на жилье



Азаров пообещал жилье каждому украинцу - через 10 лет





