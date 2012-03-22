Попытке государственного переворота в Мали: захвачен президентский дворец

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Малийские военнослужащие заявляют, что им удалось захватить дворец президента страны Амаду Тумани Туре, а также арестовать ряд министров.

Представитель министерства обороны Мали заявил, что речь идет о попытке государственного переворота, сообщает Би-Би-Си.

Для защиты президентского дворца к зданию была подтянута бронетехника.

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Неясно, находился ли во время штурма во дворце глава государства Амаду Тумани Туре.

Тем временем, как передает Ассошиэйтед пресс, в городе Гао на севере Мали на военной базе вспыхнул бунт новобранцев.

Ранее сообщалось, что армия Мали взяла под контроль здание государственного телевидения, после чего теле- и радиовещание в стране было прекращено.

Однако через некоторое время государственный малийский телеканал вновь вышел в эфир.

Ожидается, что в ближайшее время по нему должно быть передано заявление военных.

Причиной мятежа стало недовольство армии тем, как руководство страны отреагировало на вооруженное восстание туарегов на севере Мали.

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По словам мятежников, операция по подавлению восстания туарегов проводится плохо, военным не хватает боеприпасов и провианта.

Франция и США призвали военных и правительство Мали отказаться от кровопролития и сесть за стол переговоров.

СПРАВКА. Туареги из организации Национальное движение за освобождение Азавада (НДОА) борются за получение независимости региона Азавад пустыни Сахара, который включает в себя северо-восток и восток Мали, север Буркина-Фасо, запад и северо-запад Нигера, а также юго-восток Алжира и юго-запад Ливии.

Раньше движение туарегов поддерживал бывший лидер ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи, который был убит в ходе революции в 2011 году, а последнюю волну насилия со стороны сепаратистов якобы форсировали влившиеся в их ряды бывшие сторонники Каддафи.

Фото Обозреватель, kommersant.ru

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