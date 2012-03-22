Янукович заявил, что готов помогать всем церквям

22 марта 2012, 08:16

{1-} Вчера 21 мата состоялась встреча Президента Виктор Янукович с представителями церквей и религиозных организаций, входящих во Всеукраинский совет церквей (ВСЦ). На данной встрече Президент заявил, что государство будет всячески способствовать конфессиям в решении их проблем.

Также стоит отметить, что это мероприятие не позволило членам ВСЦ вылететь в Брюссель, где они должны были провести встречу с представителями Евросоюза. В своё оправдание Виктор Янукович сказал, что не знал о поездке.  Но по мнению экспертов, окружение главы государства намеренно сорвало визит в Брюссель, пишет  Коммерсантъ Украина.

Президент Виктор Янукович вчера провел встречу с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. В совет входят представители православных, католических, протестантских церквей, а также мусульмане и иудеи. Напомним, первое подобное мероприятие состоялось год назад. О второй встрече стало известно во вторник утром, когда представителям церквей с раннего утра начали звонить из администрации президента (АП). Это вызвало недоумение практически всех членов ВСЦ, поскольку вчера они должны были вылететь в Брюссель для встречи с председателем Европейского совета Германом ван Ромпеем, еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле и другими чиновниками ЕС.

Вместо этого члены ВСЦ вчера днем прибыли в АП. Несмотря на срочный характер встречи, глава государства не сообщил представителям ВСЦ ничего необычного. Виктор Янукович выразил уверенность, что во время беседы "стороны обсудят актуальные вопросы развития страны".

"Я хотел бы услышать ваши мнения о том, что изменилось за год в нашем государстве. Хотел бы поблагодарить вас всех за духовное служение, которое вы несете людям",— сказал Янукович.

Основную часть своей речи президент посвятил вещам, не имеющим отношения к церкви,— информации о формировании бюджета и готовности Украины к Евро-2012. Президент также пожелал скорейшего выздоровления предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата митрополиту Владимиру (Сабодану). "Безусловно, очень плохо, что сегодня нет блаженнейшего Владимира, что он болеет. Я все время держал и держу с ним связь, и надеюсь, что он на Пасху переедет из больницы в монастырь, как и планирует. Дай бог, чтобы ему хватило сил, реально. Он очень ценит ваше отношение к нему. После каждого посещения у него улучшаются различные анализы. Повышается тонус жизненный",— отметил президент, завершая открытую для прессы часть встречи.

В ходе закрытой части глава Украинской грекокатолической церкви верховный архиепископ Святослав (Шевчук) поинтересовался у президента, почему мероприятие было назначено на тот день, когда делегация ВСЦ должна была находиться в Брюсселе. Виктор Янукович заявил, что он "не знал о планах ВЦС и о том, что две встречи совпадают".

"Далее президент долго говорил общие слова — о том, что все конфессии равны перед государством, и что государство готово помогать им в решении их проблем, например в вопросах выделения земли под культовые сооружения",— рассказал источник, присутствовавший на встрече в АП.

Ранее Главред  писал, что Виктор Янукович в ходе встречи с главами церквей и религиозных организаций предложил министру культуры Михаилу Кулиняку спеть и даже сыграть во время следующего съезда глав церквей и религиозных организаций.

Президент предложил представителям религиозных организаций провести встречу в Крыму, в середине августа. «Подумайте, это идея такая… Почему говорю про Крым, потому что большая часть людей в это время, в 20-х числах в Крыму. Это ясно», – сказал глава государства

Также Янукович не исключил возможности проведения встречи в сентябре,
В завершении обсуждения темы,  Янукович предположил, что на следующей встрече Михаил Кулиняк сможет сыграть и спеть для представителей религиозных организаций. «Михаил, сыграешь нам?... И споешь?», – сказал он.

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