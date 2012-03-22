Европа внимательно следит за Украиной

{1-} Делегация Европейского союза в Украине внимательно следит за основными судебными делами, которые можно отнести к политически мотивированным, в том числе за уголовными делами, возбужденными против председателя Харьковской областной организации партии Батькивщина Арсена Авакова.

Об этом говорится в отчете главы представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэля Пинту Тейшейры, предоставленном на запросы лидеров парламентских фракций Европарламента.

"Большинство местных независимых экспертов считают, что обвинения, выдвинутые против главы Харьковской облорганизации партии Батькивщина, являются политически мотивированными, поскольку Аваков является известным и влиятельным политическим деятелем, имеет контроль над рядом местных СМИ и возглавляет оппозиционное движение в Харьковской области", - отметил Тейшейра, которого цитирует пресс-служба партии Батькивщина.

Он подчеркнул, что в письме Комитета сопротивления диктатуре в ОБСЕ от 17 февраля этого года говорится, что "сегодня ряд оппозиционных политических деятелей вынужденно находятся в изгнании за границей, продолжается преследование экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова".

Тейшейра заверил евродепутатов, что делегация ЕС осуществляет постоянный мониторинг по вышеуказанным делам и находится в постоянном контакте с независимыми экспертами по правовым вопросам - как внутренним, так и международным - для точного правового анализа судебных разбирательств.

Обращение в адрес Тейшейры, в котором выражается обеспокоенность политически мотивированным преследованием Авакова, направили 13 депутатов Европарламента, среди которых представители Европейской народной партии, фракций Зеленых, ЕРР (Христианские демократы) и ALDE (либералы), руководители комитетов, комиссий Европарламента.

Ранее Главред писал, что 21 марта начальник управления прокуратуры области Александр Бабиков сообщил о том, что Интерпол начал розыск бывшего председателя Харьковской областной государственной администрации, руководителя Харьковской областной организации партии «Батьківщина» Арсена Авакова.

Он подтвердил информацию о том, что 20 марта Краснозаводской райсуд Харькова, рассмотрев жалобу защитника Авакова на постановление о возбуждении уголовного дела, отказал в удовлетворении жалобы

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