В Раде хотят поменять закон о местных выборах

{1-} В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон о местных выборах. В данном документе предлагается выбирать мэров городов в два тура. По мнению экспертов, это может изменить ситуацию на выборах мэра Киева. Инициатива получила поддержку независимых экспертов, однако шансы на ее принятие невелики — парламентское большинство выступает против подобных предложений.

Законопроект о внесении изменений в закон "О выборах депутатов Верховного совета Крыма, местных советов, сельских, поселковых и городских председателей" зарегистрировали вчера в Верховной раде народные депутаты Ирина Геращенко и Кирилл Куликов (оба — "Наша Украина—Народная самооборона"). Авторы документа сотрудничают с партией УДАР, лидер которой, Виталий Кличко неоднократно заявлял о намерении баллотироваться на пост мэра Киева на очередных выборах, пишет Коммерсантъ Украина.

Законопроект предполагает изменение системы выборов мэров городов. Согласно действующему законодательству, городских председателей избирают относительным большинством — побеждает кандидат, за которого отдано большее число голосов избирателей. Часто это приводит к победе политиков, набравших значительно меньше 50% голосов.

"На сегодня в большинстве городов мы имеем мэра меньшинства",— констатирует Геращенко. Она предлагает избирать мэров городов в два тура. Для победы в первом туре, по ее мнению, нужно получить поддержку абсолютного большинства; в случае если этого не произошло, двое лидеров выходят во второй тур, где действует правило относительного большинства (набирать более 50% голосов необязательно).

В 2008 году перед внеочередными выборами мэра Киева парламент уже обсуждал аналогичный законопроект, но тогдашний президент Виктор Ющенко пообещал ветировать его, назвав предложенную норму проявлением "не демократии, а политтехнологии". Сохранение прежней системы принесло победу Леониду Черновецкому, набравшему 37,72%. Представители оппозиции, не сумевшие договориться о выдвижении единого кандидата, заняли 2-е и 3-е места — Александр Турчинов — 19,13%, Виталий Кличко — 17,97%. С тех пор проекты, предполагающие введение двухтуровой системы выборов, неоднократно регистрировались в Раде, но не получали поддержку большинства.

Эксперты поддерживают инициативу оппозиции. "Логично сделать два раунда на выборах мэра, чтобы убедиться, что победу одержал кандидат, имеющий поддержку людей. Отрицательных последствий у этой нормы только два — проведение выборов потребует больше времени и больше финансов",— пояснил глава представительства IFES в Украине (неправительственная организация, специализирующаяся на вопросах выборов) Дэвид Эннис.

В мировой практике более распространены выборы мэров в один тур, однако встречается и двухтуровая система. В частности, в Польше мэров всех городов выбирают в два тура. Во Франции для малых городов действует однотуровая система, однако мэр Парижа должен получить поддержку абсолютного большинства.

В парламентском большинстве признают, что предложенный законопроект более прогрессивен, чем действующая система, однако голосовать за него не намерены. "Я не думаю, что в ближайшее время этот вопрос сможет пройти через парламент, ведь два тура — это увеличение стоимости выборов. Хотя в принципе идея стоящая, и когда-нибудь к ней надо будет вернуться",— сказал заместитель главы комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Александр Черноморов (Партия регионов).

Ирина Геращенко уверена, что позиция Партии регионов имеет политическую подоплеку: "Однако это не повод опускать руки и не регистрировать проект. Уверена, рано или поздно эту норму примут",— подчеркнула она.

Ранее Главред также сообщал, что лидер партии УДАР Виталий Кличко заявил о том, что будет баллотироваться на пост мэра Киева.

«Я уже не раз говорил, что Киев не может быть отдельным, и жить отдельно от событий, которые проходят в стране. И я буду принимать участие в киевских выборах, и наша партия УДАР также будет принимать участие в парламентских выборах», - заявил Виталий Кличко.

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