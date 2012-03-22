В Киев пришел страшный финский грипп: врачи это скрывают

22 марта 2012, 09:07

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В Киеве народ начал массово болеть гриппом. Однако врачи упрямо пишут диагноз — ОРВИ.

Врачи говорят, что им не разрешают ставить диагноз «грипп», потому что в лаборатории не хватает реагентов для анализов, пишет «Сегодня».

Особенно страдают дети. «У сына температура под 40 градусов держалась три дня, даже сосуды начали лопаться от жара. Врач пришла и сказала, что это грипп. Выписала лекарства как при гриппе, но в диагнозе написано ОРВИ. Почему, спрашиваю. Говорит, что еще отмашки не было, чтобы писать «грипп», — рассказала мама Анастасия Смольская.

Между тем еще одна мама из Святошино Наталья П. говорит, что в группу, в которую ходит ее сын,  сейчас находится по 4—6 человек из 30 — все дети болеют.

«Симптомы у всех одинаковые: температура, ломит тело, а потом у многих появляются осложнения — бронхит, кашель. Но многие мамочки говорят, что врачи пишут ОРВИ, а не «грипп», такое впечатление, что не хотят говорить об эпидемии и скрывают цифры», — говорит Наталья.

В то же время в аптеках подтвердили: киевляне действительно стали болеть больше. «За неделю на 5—10% больше спрашивают лекарств от температуры и средства профилактики от гриппа — витамины, для укрепления иммунитета и что-то наподобие афлубина», — рассказали сотрудники аптеки.

Чтобы в карточку вписали диагноз, что человек заболел именно гриппом, нужно сдать анализы.

Как отметил замглавного врача городской СЭС Юрий Дерпак, врач при подозрении на грипп должен дать направление на бесплатный анализ. «У нас есть вирусологическая лаборатория на ул. Эстонская, там возьмут мазок из носа и горла, и определят — грипп это или нет. Только в таком случае можно писать диагноз», — сказал он. А вот если в городе объявят эпидемию, то врачи уже без всяких анализов могут смело писать в карточку пациента диагноз «грипп».

Сами врачи неофициально говорят, что в лаборатории мало реагентов для проведения анализов. «Поэтому нам неофициально не рекомендуют направлять туда больных, только в самых крайних случаях. Но лечим мы людей правильно, как от гриппа», — подчеркнула врач-терапевт поликлиники №1 Голосеевского района.

В свою очередь, в городской СЭС это опровергают. «У нас достаточно компонентов. Конечно, если массово к нам пойдут, то вряд ли хватит, но тем, кому требуется, проведем анализы», – говорит Дерпак.

В Украинском центре гриппа заверяют, что до эпидемии Киеву еще далековато.

Заведующая лабораторией гриппа НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней Алла Мироненко заявила:  «Сейчас уровень заболеваемости ниже порога почти в два раза, чем при эпидемии. Да, в нашей лаборатории мы высеваем вирус гриппа, в основном H3N2, финский. Гриппа в столице хватает, но многие лечатся самостоятельно и не обращаются к врачам, не фиксируют в карточках свое заболевание», – сказала она.

фото: gooddays.ru

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