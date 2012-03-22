Яценюку выгодно, чтобы Луценко оставался в тюрьме, - жена экс-министра

{1-} Лидер партии "Фронт змин" Арсений Яценюк заинтересован в том, чтобы лидер "Народной самообороны" Юрий Луценко оставался в тюрьме.Об этом заявила жена экс-министра Ирина Луценко.

Отвечая на вопрос, заинтересован ли Яценюк в том, чтобы не выпускали Луценко, она сказала: "Конечно. Вы думаете - нет?".

"Я ни разу не видела его в суде. Это мое личное видение. Это не видение партии "Народная самооборона", это не видение Луценко", - уточнила она.

Ирина Луценко рассказала, что после начала уголовного расследования против экс-министра, рядом с Луценко остались четверо друзей, пишет KyivPost.

"Из тех друзей, которых можно было назвать друзьями, остались все. Их было четверо и все тут. Конечно, я ожидала большей поддержки от милицейских генералов. Потому что они все юристы, и они все прекрасно знали, что Луценко никакого преступления не совершал, потому что все их подписи и визы стояли на документах. Но и друзьями я их назвать не могу", - рассказала она.

"Думаю, что боялись. Эта постоянная смена власти, каждый имеет свое место работы, у родственников, возможно, есть какие-то свои бизнесы. Я не ожидала, что они пойдут за Луценко на амбразуру", - добавила жена экс-министра.

Ранее Главред также сообщал, что жена Юрия Луценко подала апелляцию на приговор Печерского районного суда города Киева.

"В своей жалобе Ирина Луценко обращает больше внимание не на юридические тонкости вынесенного приговора, а на характеристику своего подзащитного как личности и на состояние здоровья Юрия Луценко", - говорится в сообщении.

К жалобе Ирина Луценко присоединила копии всех выводов медицинских комиссий МОЗ, которые осматривали Луценко на протяжении его пребывания в Лукьяновском СИЗО.

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