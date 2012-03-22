В Кабмине рассказали, как улучшается жизнь и насколько вырастут выплаты

22 марта 2012, 09:37

{1-} Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что время затягивания поясов закончилось. Уже начиная с апреля начнется регулярное повышение зарплат, пенсий и других социальных выплат, например, при рождении ребенка.

Как изменятся с апреля и в течение года некоторые основные выплаты — смотрите ниже инфографику. Но это еще не все, как разъяснил руководитель пресс-службы Минсоцполитики Михаил Кухар, увеличатся размеры всех видов соцпомощи, которые привязаны к прожиточному минимуму (ПМ) — это помощь детям-инвалидам, семьям с детьми, малообеспеченным семьям, пишет газета  Сегодня.

«На 1 января средняя пенсия составляла 1246 грн, ожидаем, что до конца 2012 года она достигнет 1315 грн, или почти на 85 грн больше (минпенсия сейчас 822 грн), — говорит Кухар. — Также будет пересчитан заработок инвалидов-ликвидаторов аварии на ЧАЭС, как для всех пенсионеров Украины, в связи с чем вырастут их пенсии».

Но выплаты могут быть и больше, когда учтут социальные инициативы Президента, для реализации которых надо изменить бюджет. Напомним, с мая Виктор Янукович потребовал увеличить пенсии в среднем на 100 грн. Как обещал премьер, свои предложения Кабмин подаст уже в начале апреля.

Главный вопрос — откуда возьмутся дополнительные средства (на 2012—13 годы необходимо на реализацию инициатив президента 25 млрд грн), без чего пересматривать бюджет нет смысла.

Премьер теневого Кабмина Сергей Соболев (БЮТ) пока резервов в казне не видит. По его словам, за три недели после объявления инициатив президента не только не подготовлен ни один законопроект, благодаря которому можно пополнить бюджет (об офшорах, налоге на роскошь, сверхдоходах), но и называются разные суммы, необходимые для этого: от 8 до 25 млрд грн. «Пока идут только разговоры, сложно сказать, что конкретно предложит Азаров в апреле», — говорит Соболев.

Депутат-экономист Ирина Горина (ПР) уверена, деньги найдутся: «25 млрд грн появятся благодаря эффективной работе экономики (больше налога на прибыль и НДС), Кабмина, таможни и налоговой службы. Наводится жесткий порядок с уплатой налогов и пошлин, образно говоря, все меньше туфель завозят по цене тапочек, все больше бизнесменов честно платят налоги, даем по рукам тем чиновникам, которые протягивают их к бюджетным деньгам. Оппоненты говорят, что мы включим печатный станок, но этого не будет».

Экономист МЦПИ Александр Жолудь считает, что на нынешнее повышение соцстандартов деньги найдут, урезав инвестиционные статьи расходов (около 8 млрд грн) и за счет плановых доходов бюджета, которые все же будут.

Реализовать инициативы президента окажется сложнее, но власть выкрутится: «Надавят на бизнес, увеличат дефицит бюджета, наконец, действительно разберутся с таможенными пошлинами, хотя это надо было делать два года назад. Но это не даст даже 10 млрд грн, максимум — половину. На дополнительный рост промышленности я не рассчитываю, он, наоборот, замедляется. Уже сейчас работает схема — крупным плательщикам не возвращают НДС, а засчитывают его в счет будущих поступлений от налога на прибыль. Пока дает серьезные поступления в бюджет экспорт за счет вывоза зерновых (осенью ввели квоту на вывоз, сейчас наверстывают упущенное). Также мало тратим на импорт, прежде всего на газ, но его придется покупать осенью, надеюсь, что к тому времени сможем договориться с Россией о снижении цен. И главное — Кабмин займет, сколько захочет на внутреннем рынке. Да, печатный станок Нацбанк не запустит, МВФ это сразу заметит. Но как только мы увидим, что правительство выпускает облигации госзайма, а Нацбанк их скупает — это будет означать увеличение дефицита бюджета».

Ранее Главред также писал, что Президент Виктор Янукович поручил правительству обеспечить выплату в июне-декабре 2012 года 6 млн вкладчикам Сбербанка бывшего СССР компенсации по обесцененным вкладам в размере до 1 тыс. грн.

"Государство должно заниматься возвращением долгов своим гражданам", - сказал глава государства.

Также Президент поручил провести поэтапный пересчет пенсий, а с 1 мая текущего года пересмотреть размер пенсий 9 миллионам  пенсионеров, которые вышли на пенсию до 2008 года, чтобы размер выплат вырос минимум на 100 грн в месяц.

Янукович также выступил с инициативой увеличить выплату за выслугу лет военнослужащим на 165 грн в месяц, а также повысить на 30-50% размер выплат 1 млн участников войны.

фото: segodnya.ua, mojazarplata.by

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