Максим Дмитренко, без вины отсидевший 8 лет, отпущен на свободу

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Максим Дмитренко, который незаконно отбывал наказание в течение почти 8 лет за преступление, которого не совершал, сегодня освобожден с Вольнянской исправительной колонии.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, сегодня утром, 22 марта 2012 года, с Вольнянской исправительной колонии № 20 в Запорожской области уволен Максим Дмитренко.

В настоящее время Генпрокуратурой проводится досудебное следствие по уголовному делу по факту убийства, сопряженного с изнасилованием малолетней С. с целью установления лиц, причастных к незаконному привлечению Максима Дмитренко к уголовной ответственности.

После завершения досудебного следствия по указанному уголовному делу виновные лица будут привлечены к ответственности.

Как ранее писал Главред, 13 марта, Высший специализированный суд Украины отменил приговор Максиму Дмитренко, осужденному в 2005 году за преступление «пологовского маньяка».

Напомним, с середины 1990-х и до 2005 года в украинской прессе регулярно появлялись сообщения о жестоких убийствах и надругательствах над молодыми девушками и детьми в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. По каждому эпизоду открывались уголовные дела и находились виновные. Только в 2005 году выяснилось, что все преступления совершал один и тот же человек – Сергей Ткач, кстати, бывший сотрудник правоохранительных органов. За преступления Ткача были осуждены более 10 человек, которые искупали чужую вину в местах лишения свободы. В их числе – и Максим Дмитренко, получивший 13 лет тюремного заключения за одно из преступлений серийного маньяка. Несмотря на то, что подозреваемый не мог даже приблизительно воспроизвести сценарий преступления, органы дознания устроила версия «признаю вину, но не помню, как все это сделал».

Компенсацию за потерянные годы ни Максим, ни его мама требовать не собираются, по крайней мере, пока. Но их адвокат говорит, что если уж просить, то максимум. «Обычно просят 3 миллиона - дают 700-800 тысяч. Так что возможно стоит просить 10 - чтобы дали 3?», - говорит адвокат.



Но главная задача друзей Максима не деньги выбить, а вернуть его в общество - найти работу и позволить все забыть. Если это вообще возможно.

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