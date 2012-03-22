В МВД решают, что делать с коллегами, отпустивших николаевских отморозков

22 марта, в МВД должны решить, что делать с милиционерами, которые освободили под подписку о невыезде подозреваемых в изнасиловании Оксаны Макар, сообщают Подробности.

Накануне в министерстве завершили служебное расследование по этому факту. Его результаты обнародуют на совместной коллегии МВД и Генпрокуратуры. Напомню, почти две недели назад 19-летнюю девушку изнасиловали трое парней. Затем, чтобы скрыть следы преступления, они попытались задушить ее и сжечь тело.

Сейчас пострадавшая находится в больнице, состояние его здоровья стабильно тяжелое. А трое подозреваемых находятся в СИЗО, хотя следователи опасаются, что с ними могут расправиться другие задержанные.

Как считает министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, служба пенитенциарная, а она несет ответственность за обеспечение безопасности людей, находящихся за решеткой, она способна обеспечить безопасность этих людей.

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