Украина и Россия могут начать ещё автомобильную войну

{1-} В Кабинете министров Украины ищут источники пополнения бюджета и рассматривают вариант увеличения до 10% акцизного сбора на импортные авто, которые приходят к нам из России.

Сейчас машины, собираемые в России, импортируются по ставке в 0% согласно так называемому Межправительственному соглашению между нашими странами, а также согласно так называемому Ашхабадскому соглашению. Правда, и те авто, которые производятся в Украине, сейчас импортируются без налогов в РФ, пишет Комсомольская правда в Украине.

Самое интересное, в торговле товарами между странами сейчас наблюдается баланс. Согласно данным Госкомстата, Украина продала в Россию 38 702 авто на сумму 273,6 млн долл., а купили мы 39 067 машин на сумму 310 млн долл.

Роскошь передвижения: чем украинцев порадует рынок авто?

Если Украина поднимет пошлины для ввоза российских авто, то и продукция компаний "ЗАЗ" и "Богдан" получит симметричные санкции от РФ. А с учетом что у наших соседей размер пошлин выше, то украинские авто будут неконкурентоспособны на российском рынке. И эксперты говорят, что украинское законодательство в области автопроизводства более лояльное.

- Зайти на рынок в обход пошлин можно даже через простую крупноузловую сборку, назвав это производством, - говорят в компании AUTO-Consulting. - В то же время в России подобный ход не пройдет и там автопроизводители получают льготы только под программу локализации в определенном временном интервале.

Опрошенные нами дилеры по-разному оценивают перспективы введения нового налога. В целом российские авто могут подорожать на 10%, но некоторые модели, которые не пользуются особой популярностью, импортеры могут продавать на 5-7% дороже, компенсируя недополученную прибыль за счет моделей, которые разлетаются как горячие пирожки. В целом участники рынка пока не готовы обсуждать новшество, потому что не видели предложений правительства, однако многие надеются, что они так и останутся на уровне предложений. В зону риска попадают следующие марки автомобилей: Lada, УАЗ, Volkswagen Polo, Hyundai Accent, Kia Rio, Renault Logan.

Ранее Главред также сообщал, что вслід за сырной войной Россия и союзники пригрозили Украине новой торговой войной – сахарной.

Ассоциация производителей сахара Таможенного союза обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с просьбой принять меры к тому, чтобы предотвратить поставки сахара из Украины по демпинговым ценам.

В рамках СНГ не ратифицирован ряд документов на национальном уровне, Белоруссия и Казахстан имеют отличные от России режимы доступа сахара на свои рынки и не могут выполнять взятые обязательства по обложению поставок белого сахара пошлиной в размере $340 за тонну. Об этом сообщил глава ассоциации, председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин

фото: chancecar.ru

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