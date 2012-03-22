Сокамерницу Тимошенко назвали «подсадной уткой»

22 марта 2012, 10:10

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В Качановской колонии вместе с Юлией Тимошенко в камере 37 кв.м сидит харьковчанка Юлия Абаплова (в девичестве Смирнова-ред), бывшей руководительницей Харьковского филиала одного из крупных банков. Защита экс-премьера подозревает в банкирше подсадную утку.

В Ленинском райсуде подтвердили, что с Тимошенко сидит именно она, и даже в суд ее почему-то привозили в кортеже в сопровождении патрульных машин, как и ее соседку – экс-премьера.

Абаплова был осуждена в сентябре 2010 года года на 7 лет с конфискацией, как и Тимошенко, сообщает ТСН со ссылкой на «Газета Киевская».

Как рассказали на условиях анонимности в службе безопасности банка, харьковчанка оформляла липовые кредиты на горожан, которые даже не были клиентами этого финучреждения. То есть где-то доставала их паспортные данные. Всплыла афера, когда люди начали предъявлять претензии банку, что им приходят платежки за несуществующие кредиты.

Начальник пресс-центра УВД Харьковской области Лариса Волкова сообщила, что 23 апреля 2009 в Ленинский райотдел Харьковщины поступило заявление руководителя одного из крупных банков, о том, что 36-летняя региональный директор Харьковского отделения присвоила деньги банка - 103 тыс. 408 грн. 25 мая 2009 завели дело за превышение власти и присвоение имущества. 30 апреля 2010 уголовное дело было направлено в суд. А в сентябре был приговор - 7 лет.

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Сотрудники ВТК-54 говорят, что соседка Тимошенко не работает, потому что работы для нее нет. По другой информации, против нее расследуется еще одно дело, а подследственным по закону запрещено работать.

Между тем, источники в харьковской милиции говорят, что банкирше могли пообещать скостить срок, если она будет работать «наседкой» - то есть следить за Тимошенко и оперативно докладывать обо всем, что она делает.

Она неусыпно следит за лидером БЮТ, хочет казаться дружелюбной и постоянно предлагает оппозиционерке свою помощь для передвижения по камере.

 Как рассказал еще один друг Юлии Абапловой, с которым она вместе заканчивала в 1998 году экономический факультет Харьковского политехнического университета Александр Керженевич, она успела поработать в разных банках.

«Я знаю Юлю (Абаплову) как порядочного человека, может, подставили. Абаплова - фамилия по мужу, - он то в охране, то в милиции работал. Юля с ним разошлась уже давно. Ее мама работала в бухгалтерии нашего Политеха, сейчас, наверное, уже на пенсии. Она жила небогато - для меня шок, однокурсница воровала какие-то деньги из банка», - заявил, бывший одногруппник.

фото: tymoshenko.ua

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