«Витина тысяча» может превратиться в две

{1-} Регионал Владимир Ландик заявил, что вкладчики "Сбербанка" СССР смогут получить до двух тысяч гривен компенсации. Об этом народный депутат сообщил в эфире 5 канала.

«С 1 мая начинают получать 9 млн. пенсионеров на 100 грн. больше. Начинают получать и многодетные семьи, начинают получать дети, больше на детей, начинают получать и по той тысяче, а может, и по две. Если на это нам надо 16 миллиардов, и 10 миллиардов на ипотеку – вот это 26 миллиардов, которые будут», – заявил депутат.

Ранее Главред также писал, что Президент Виктор Янукович поручил правительству обеспечить выплату в июне-декабре 2012 года 6 млн вкладчикам Сбербанка бывшего СССР компенсации по обесцененным вкладам в размере до 1 тыс. грн.

"Государство должно заниматься возвращением долгов своим гражданам", - сказал глава государства.

Также Президент поручил провести поэтапный пересчет пенсий, а с 1 мая текущего года пересмотреть размер пенсий 9 миллионам пенсионеров, которые вышли на пенсию до 2008 года, чтобы размер выплат вырос минимум на 100 грн в месяц.

Янукович также выступил с инициативой увеличить выплату за выслугу лет военнослужащим на 165 грн в месяц, а также повысить на 30-50% размер выплат 1 млн участников войны.

фото: mojazarplata.by

Новости по теме:

Социнициативы Януковича создадут проблемы с МВФ - эксперт

Выплатой «Витиной тысячи» Азаров хочет вернуть доверие украинцев

Вкладчикам Сбербанка СССР денег не вернут никогда – эксперт

Нацбанк не будет печатать деньги на обещания Януковича

Азаров обязался выполнить всё обещания Януковича