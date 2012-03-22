Украина полностью избавилась от обогащенного урана

{1-} Украина в полном объеме выполнила взятые на себя обязательства, обеспечив в четверг вывоз в Российскую Федерацию при содействии США и МАГАТЭ последней партии высокообогащенных ядерных материалов из Харьковского физико-технического института, сообщает департамент информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

"Таким шагом наше государство в очередной раз подтвердило свою многолетнюю преданность делу ядерного разоружения и нераспространения и сделало практический вклад в дальнейшее укрепление режима нераспространения, установленного Договором о нераспространении ядерного оружия", - отмечается в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, передаёт Интерфакс – Украина.

В МИД напоминают, что в ходе Вашингтонского саммита по ядерной безопасности в 2010 году Украина объявила о решении избавиться от всех имеющихся запасов высокообогащенного урана к началу проведения 26-27 марта 2012 года в Сеуле саммита по ядерной безопасности. Это решение было закреплено рядом политических документов, в частности, положениями совместного заявления президентов Украины и США от 12 апреля 2010 года и межправительственного меморандума с США о сотрудничестве по вопросам ядерной безопасности от 26 сентября 2011 года.

"В рамках реализации двусторонних договоренностей с США Украина получила эквивалентное количество слабообогащенного урана и соответствующее оборудование. Кроме того, благодаря финансированию США начались работы по строительству на базе Харьковского физико-технического института новейшего источника нейтронов", - подчеркнули в МИД.

"Отмеченные шаги, а также дальнейшее сотрудничество из США в этой сфере, будут способствовать укреплению потенциала отечественных научно-исследовательских учреждений в сфере прикладной ядерной физики и позволят создать базу для получения широкого спектра медицинских изотопов для диагностики и лечения разных видов онкологических заболеваний", - говорится в заявлении.

Ранее Главред писал, что Соединённые Штаты договорились с Украиной, что выделят ей более 60 миллионов долларов на ликвидацию высокообогащённого урана и строительство исследовательской ядерной установки.

26 сентября 2011 в Нью-Йорке госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел Украины Константин Грищенко подписали меморандум о взаимопонимании в ядерном сотрудничестве безопасности.

Согласно документу, Украина обязалась до марта 2012 года, до следующего саммита по ядерной безопасности, избавиться от всех своих запасов высокообогащенного урана.

США в свою очередь обязуются предоставить Украине финансовую и техническую помощь, чтобы способствовать ликвидации высокообогащённого урана и модернизации украинских гражданских ядерных исследовательских объектов.

фото: class-fizika.narod.ru

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