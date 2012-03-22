СБУ рассказала о борьбе с терактами на Евро-2012

{1-} Предотвращение террористических угроз во время подготовки и проведения Евро-2012 в Украине - это одна из основных задач Службы безопасности Украины, подчеркивает глава СБУ Игорь Калинин.

"К этому мероприятию мы готовимся серьезно и основательно. На сегодняшний день задействованы почти все подразделения и региональные органы службы. Во исполнение указа президента Украины при Антитеррористическом центре создан и успешно действует Международный штаб безопасности для координации действий с иностранными правоохранителями, органами и спецслужбами", - рассказал глава СБУ.

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Среди первоочередных задач СБУ в контексте проведения Евро-2012 И.Калинин назвал обеспечение антитеррористической защиты самих участников чемпионата и объектов инфраструктуры, а также недопущение массового прибытия в Украину псевдоболельщиков, которые приезжают с противоправными целями: организовывают наркотрафики, каналы нелегальной миграции, а также являются представителями террористических и экстремистских группировок, передаёт Интерфакс – Украина.

"На сегодняшний день интенсивно проводятся подготовительные и тренировочные мероприятия. Только в прошлом году в Службе безопасности Украины проведено 33 учения на объектах инфраструктуры Евро-2012. Это стадионы, международные аэропорты, спортивные комплексы, отельные комплексы и т. д.", - рассказал собеседник агентства.

Он сообщил, что во всех учениях со стороны Украины в обязательном порядке принимают участие представители МВД, Министерства обороны, Управления Госохраны, Министерства чрезвычайных ситуаций.

Калинин подчеркнул, что особое внимание уделяется мероприятиям по обеспечению безопасности охраняемых государством лиц и представителей иностранных организаций.

"Если существует замысел террористического нападения на одного из лидеров иностранного государства, для преступников-террористов, конечно же, интереснее это провести на территории другого государства. Об этом свидетельствует международная практика анализа террористических угроз. Лидеры государств, руководители политических организаций будут прилетать сюда в качестве болельщиков. Поэтому обеспечению их безопасности уделяется такое пристальное внимание ", - пояснил он.

Калинин добавил, что тренировки и учебные мероприятия будут продолжаться вплоть до проведения чемпионата, и заверил, что СБУ в рамках своей компетенции выполнит все возложенные на нее задачи по обеспечению безопасности на Евро-2012.

Ранее Главред писал, что Президент Виктор Янукович назначил первого заместителя главы Службы безопасности Украины Петра Шатковского руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

В обязанности Шатковского входит организация безопасности во время проведения Евро-2012.

Первым заместителем главы СБУ Шатковский был назначен 25 февраля текущего года. До этого он занимал должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины.

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