Путина обвинили в преступлении против Украины – российские СМИ

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В отчете Временной следственной комиссии ВР о государственной измене и личной заинтересованности Юлии Тимошенко при подписании газовых контрактов с РФ содержатся серьезные выводы в отношении тогдашнего и будущего президента России Владимира Путина.

Во-первых, российский премьер лично «во время тайных ночных переговоров с глазу на глаз» согласовал с Тимошенко условия газовых контрактов 2009 года, из-за которых Украина теперь покупает российский газ по завышенной цене.

Во-вторых, подписание этих документов «нарушило основные принципы построения украинско-российских отношений в газовой сфере, установившиеся 2 октября 2008 года в Меморандуме о сотрудничестве в газовой сфере между правительствами Украины и РФ», цитирует отчет ВСК украинского парламента Московский комсомолец.

Как известно, свой отчет Верховная Рада собирается направить Совету Европы, Парламентской ассамблее Совета Европы, Европарламенту, а также главам государств, правительств и парламентов стран-членов ЕС, России, США, Канады, Парламентской ассамблеи НАТО, Генеральному секретарю ООН и ОБСЕ.

«Не знаю, что уяснят для себя из этого отчета европейцы, но во вторник на этом «радостном фоне» Янукович в России пытался убедить Путина, что цену на газ для Украины надо бы снизить. Безуспешно, понятно. Впрочем, общение главы Украины с почти президентом Владимиром Путиным совсем уж бесполезным не назовешь. К подписанию готово около 10 совместных договоров в экономической сфере. Правда, когда они будут подписаны – неизвестно», – резюмирует Московский комсомолец.

Как ранее писал Главред, Рада приняла отчет временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины, образованной постановлением ВР от 17 марта 2011 года № 3145-VI. Докладывала по соответствующему вопросу глава ВСК Инна Богословская.

После доклада Богословская заявила, что соратники Юлии Тимошенко угрожают ей в связи с деятельностью Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений, которую она возглавляет.



«Я думаю, что могу написать мемуары о том, какие издевательства использует БЮТ против тех людей, которые пытаются действовать против их лидера. Это угрозы смерти, это откровенное хамство, это травля в Интернете, это обливание водой... и так далее», – сказала Богословская 20 марта в Верховной Раде.

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