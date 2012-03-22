На выборах в Раду СБУ будет действовать жёстко

{1-} Служба безопасности Украины обеспечит надлежащие условия для свободного волеизъявления граждан накануне и во время парламентских выборов 2012 года, заверяет глава ведомства Игорь Калинин.

На выборах "Один из основных правовых ориентиров нашей работы - это закон о Службе безопасности Украины. Он гласит, что деятельность СБУ основывается на принципах законности, внепартийности и ответственности перед народом Украины. Следовательно, роль Службы безопасности в предвыборной кампании может быть только одна - правоохранительная ", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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По словам Калинина, спецслужба совместно с другими правоохранительными органами обеспечит безопасность и стабильность в стране для проведения выборов в условиях, необходимых для свободного волеизъявления украинцев, передаёт Интерфакс – Украина..

"СБУ будет жестко реагировать на такие деструктивные проявления, как пропаганда идей изменения территориальной целостности государства, призывы к свержению конституционного строя или захвату государственной власти, разжигание межэтнической, религиозной вражды", - подчеркнул собеседник агентства.

Он также заверил, что особое внимание будет уделяться защите государственных информационных ресурсов.

"Вместе с другими правоохранительными органами СБУ сделает все возможное, чтобы защитить конституционные права и свободы граждан, которые придут на выборы", - отметил Калинин.

Согласно закону Украины "О выборах народных депутатов", выборы должны состояться в последнее воскресенье октября 2012 года.

Ранее Главред писал, что Игорь Калинин также заявил, что одна из основных задач Службы безопасности Украины во время подготовки и проведения Евро-2012 в Украине - это предотвращение террористических угроз.

"К этому мероприятию мы готовимся серьезно и основательно. На сегодняшний день задействованы почти все подразделения и региональные органы службы. Во исполнение указа президента Украины при Антитеррористическом центре создан и успешно действует Международный штаб безопасности для координации действий с иностранными правоохранителями, органами и спецслужбами", - рассказал глава СБУ.

Среди первоочередных задач СБУ в контексте проведения Евро-2012 И.Калинин назвал обеспечение антитеррористической защиты самих участников чемпионата и объектов инфраструктуры, а также недопущение массового прибытия в Украину псевдоболельщиков, которые приезжают с противоправными целями: организовывают наркотрафики, каналы нелегальной миграции, а также являются представителями террористических и экстремистских группировок

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