У николаевских насильников Оксаны Макар были еще два сообщника

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Один из следователей, которому передали дело Оксаны Макар уже после того, как все трое насильников оказались под стражей, уверяет, что отпускали насильников умышленно - надеялись таким образом выйти на их сообщников.

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«Да, двух отпустили, но работать с ними никто не перестал. Понимаете, в тот вечер в баре с этой Оксаной, у которой, кстати десять поводов к милиции за самовольный уход из дома (в 13 лет), кражи, вымогательства, проституцию, было четверо парней. На ту квартиру ее вели два, а два других якобы пошли раньше», - заявил следователь, пишет «Комсомольская правда в Украине».

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По его словам, у следствия были основания полагать, что последние если не участвовали в самом изнасиловании, то точно о нем знали.

«Задержанные о них ничего не сказали. Вот поэтому и было решено двух отпустить и установить за ними слежку. Но поднялся шум, и операцию пришлось прервать. Некоторые до сих пор уверены, что в этом деле было замешано больше людей, чем сейчас находятся под стражей», - сказал следователь.

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