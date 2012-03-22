Кабмин изменил порядок начисления социальных выплат

{1-}Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам и государственной социальной помощи на уход.

Как сообщает пресс-служба правительства, тем самым приведены нормы порядка в соответствие с законами "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и инвалидам", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам" и "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы ", принятых парламентом в прошлом году.

В частности, речь идет об установлении инвалидам Великой Отечественной войны размера государственной социальной помощи на уход независимо от закона, по которому им назначена пенсия, увеличение размера помощи на уход инвалидам войны I группы подгруппы А до 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, увеличение среднемесячного совокупного дохода для определения права на назначение государственной социальной помощи инвалидам I группы с 100 до 115% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

Также приведены в соответствие с Законом "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам" нормы относительно возраста, дающего право женщинам на получение государственной социальной помощи (поэтапное увеличение возраста с 58 до 63 лет для назначения государственной социальной помощи женщинам, которые не имеют права на пенсию).

Кроме того, совершенствуется порядок назначения помощи бездомным лицам. Как известно, такие лица ранее для назначения пособия должны были предоставить справку о составе семьи по месту жительства. Но поскольку они потеряли связь с местом жительства, то не могли предоставить такие справки. Принятым правительством постановлением предусмотрено, что бездомные лица будут предоставлять справку о месте жительства или месте пребывания, которое выдается центром учета бездомных, где они состоят на учете, или учреждением социальной защиты для бездомных, где им будет предоставляется временный приют.

Ранее Главред также писал, что Президент Виктор Янукович поручил провести поэтапный пересчет пенсий, а с 1 мая текущего года пересмотреть размер пенсий 9 миллионам пенсионеров, которые вышли на пенсию до 2008 года, чтобы размер выплат вырос минимум на 100 грн в месяц.

Янукович также выступил с инициативой увеличить выплату за выслугу лет военнослужащим на 165 грн в месяц, а также повысить на 30-50% размер выплат 1 млн участников войны.

фото:,mojazarplata.by

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