Янукович приказал готовиться к празднованию Дня Победы

{1-} Президент Украины Виктор Янукович подписал указ "О мероприятиях в связи с празднованием 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы", сообщает пресс-служба главы государства.

Документ подписан в четверг "с целью чествования подвига украинского народа в Великой Отечественной войне и дальнейшего усиления государственной заботы о ветеранах".

Этим указом Янукович поручил Кабинету министров образовать Организационный комитет по подготовке к годовщине Победы и утвердить соответствующий план мероприятий.

Кроме того, согласно документу, должны быть предусмотрены мероприятия по созданию "надлежащих условий для жизнеобеспечения ветеранов войны, улучшению их социального и медицинского обслуживания, в уставленном порядке решен вопрос относительно их финансирования".

Ранее Главред также писал, что Ряд общественных организаций обратились к Президенту Виктору Януковичу с предложением перенести День защитника Отечества с 23 февраля на 29 января.

Активисты ряда организаций провели акцию протеста возле Дома писателя на улице Банковой – недалеко от здания президентской администрации.

«Дата, которая отмечается на государственном уровне 23 февраля, и которая во времена СССР была Днем советской армии, ничем не связана ни с украинской историей и традициями, ни с реалиями, - говорится в обращении общественности к Президенту. - Для украинцев во все времена традиционным днем украинского войска был праздник Покровы – День украинского козацтва и УПА».

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