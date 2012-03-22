Стали известны причины побега Мавроди из больницы

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Больница имени Боткина, в которой лежал основатель скандально известной финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди, не имеет никаких претензий к своему пациенту, который 21 марта ушел из медучреждения, прихватив с собой ценное имущество больницы. Адвокат заявил, что Мавроди перешел в частную клинику, поскольку условия боткинской больницы ему не понравились.

«Никто у нас не сбежал. Больница никаких претензий к данному больному не имеет», – заявили РИА Новости в приемной главного врача.

Напомним, так называемый регистратор ЭКГ по Холтеру должен был наблюдать за работой сердечно-сосудистой системы Мавроди, который 19 марта был госпитализирован в Боткинскую с жалобами на сердце. По некоторым данным, стоимость прибора, закрепленного на теле Мавроди, составляет порядка 70 тыс. рублей.

Претензий Боткинская больница к Мавроди не имеет, видимо, потому, что ЭКГ-регистратор был возвращен. Об этом сообщил адвокат Мавроди Олег Целевич. Правда, сам пациент в больницу не вернулся. «Сергей Пантелеевич сейчас начал лечение в частной клинике, прибор, который вчера он не смог самостоятельно отсоединить, был лично мной в 8:30 возвращен в Боткинскую больницу», – заявил адвокат. По его словам, согласно предписанию врачей, Мавроди мог использовать аппарат в течение суток.

По информации полиции, прибор был возвращен за полчаса до истечения срока использования больным данного аппарата по медицинским показаниям.

«Тут и не может быть речи о краже. Утром мы пытались получить официальные документы (для выписки из больницы) на Мавроди, но у нас этого не получилось, хотя в больнице присутствовало все руководство», – пожаловался в свою очередь адвокат. Он также подчеркнул, что основатель «МММ» сможет приехать сегодня в суд, если состояние здоровья позволит.

Как ранее писал Главред, источники в столичных правоохранительных органах сообщили, что Мавроди, которого ждут не дождутся в Хамовническом суде, самовольно покинул больницу, не предупредив медперсонал. Кроме того отмечалось, что уходя, пациент прихватил с собой дорогостоящий кардиоприбор, который был прикреплен к его телу.

фото: tza.su

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