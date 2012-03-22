Рада разрешила пересмотр приговора, если судью обвинят в преступлении

{1-} Верховная Рада разрешила пересматривать судебное решение в случае, если оно было принято незаконно вследствие преступления судьи. За соответствующие изменения в статьи 361 и 362 Гражданско-процессуального кодекса Украины N8411 проголосовало 344 карточки народных депутатов.

В пояснительной записке указано, что закон направлен на обеспечение права граждан на пересмотр решения суда в связи с нововыявленными обстоятельствами. Такими обстоятельствами, в частности, является приговор суда, вступивший в законную силу, о преступлении судьи или судей, других лиц, принимавших участие в деле, если таковые повлекли за собой принятие незаконного или необоснованного решения, передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

В первом чтении изменения в Гражданско-процессуальный кодекс были приняты 7 февраля.

Ранее Главред писал, что 1 марта Верховный Суд Украины предоставил Генеральной прокуратуре очередную возможность доказать законность возбуждения уголовного дела в отношении судьи Печерского суда Киева Сергея Вовка, который известен как обвинитель приговора экс-главе МВД Юрию Луценко.

В случае доказательства его вины может быть осужденным на 5 лет.

Как утверждают прокуроры, судья жульничал, принимая решение в ряде гражданских дел. И требуют еще раз пересмотреть имеющиеся у них факты. Следователи заинтересовались Вовком из-за дела о земле

Ходатайство ГПУ о законности возбуждения дела в отношении судьи Вовка было подано в Судебную палату по уголовным делам ВСУ еще в апреле 2010 года. В порядке исключительного производства ГПУ просила ВСУ пересмотреть свою позицию по решениям Апелляционного суда Киева, а также Голосеевского суда столицы, удовлетворившего в 2009 году жалобу Вовка о закрытии уголовного дела в отношении него.

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