Выстрел Президента

Одним выстрелом Президент Ющенко может убить двух зайцев – нарушить планы по созданию «широчайшего» большинства в составе Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко и узурпации власти крупнейшими политсилами страны, а также кардинально изменить представление о себе со стороны украинского общества и политикума.

«План Банковой»



Итак, кардинальный «план Банковой против «ширки» состоит в возможной добровольной отставке Президента Виктора Ющенко. Нормы 109-й статьи Конституции предписывают главе государства озвучить это решение на заседании Верховной Рады, и, можно не сомневаться, спич, который Ющенко может провозгласить в честь своего ухода, станет ярчайшим выступлением за все время его президентства.



Действительно, социологические исследования убедительно доказывают: граждане Украины крайне прохладно относятся к «супербольшой» коалиции, которая первым делом собирается отобрать у них право избирать Президента и продлить полномочия нынешнего, самого непродуктивного в истории Украины парламента. Насколько можно судить, этого отношения не поменяли даже довольно активные попытки убедить украинцев в благости такого объединения, предпринимаемые на протяжении последней недели со стороны записных агитаторов из лагерей БЮТ и Партии регионов. Посему Ющенко, жертвующий высочайшим постом во имя спасения демократии от узурпации власти крупнейшими политсилами, будет услышан и поддержан маленькими украинцами.



Поддержат ли шаг Виктора Андреевича народные депутаты – вопрос десятый. 17 статья Закона о выборах Президента предписывает им в день объявления Президента о добровольном уходе принять постановление о дате досрочных выборов главы государства. Волеизъявление должно состояться в последнее воскресенье 90-дневного срока, начиная со дня отставки Президента. Разумеется, кампания в этом случае будет проводиться по действующему законодательству – то есть, выборы будут общенародными. План по объединению БЮТ и Партии регионов будет сорван, Банковая вроде как восторжествует.



Выгода Президента



Но в чем будет заключаться ее торжество? Какие выгоды получит от реализации этого плана Банковая?



Прежде всего, такой шаг – едва ли не единственный шанс для Виктора Ющенко уйти красиво (с потенциальной возможностью влияния на власть в будущем). Обещанное Виктором Андреевичем участие в следующих президентских выборах чревато бесславным концом его политической карьеры. Добровольный же уход с высочайшего поста, дабы спасти Украину от угрозы «дерибана» страны «на двоих», несомненно, изменит акценты, расставляемые обществом в оценках президентства Ющенко. Добавим к этому, что, уйдя с должности добровольно, Виктор Андреевич избавится от необходимости принимать участие в президентской кампании-2009 – нормы статьи 9 Закона о выборах Президента напрямую запрещают участвовать в выборах главе государства, чьи полномочия были прекращены досрочно.



Впрочем, вернемся к вещам более приземленным. В результате такого шага Виктор Ющенко получает сильнейшие инструменты давления на Партию регионов и Блок Юлии Тимошенко – точнее, на те их группы, которые сейчас форсировали подготовку к созданию «широчайшей» коалиции. Проведение всенародных президентских выборов до конца конституционного процесса, конечно же, лишает всю эту затею смысла. Более того, старт общенациональной президентской кампании в ближайшее время наносит сильнейший удар по рейтингам, а значит и по президентским амбициям Виктора Януковича и Юлии Тимошенко – избиратель наверняка не простит им намерения «улизнуть» от прямых выборов.



Кстати, слухи о том, что Президент готов на крайние меры, должны были бы немало озадачить «бело-синих». Как бы там ни было, а фаворитами общенациональных выборов, кампания к которым может начаться «прямо сейчас», являются именно они. И аргументы у тех «бело-синих», которые не устают выступать за участие (и победу) Януковича во всеобщих выборах, заметно усиливаются…



Изменение предвыборных раскладов усиливает роль Банковой как обладателя какого-никакого, но ресурса, который ни один кандидат в Президенты не сочтет лишним в ходе «быстрой» трехмесячной кампании. Сам Ющенко, как уже указывалось выше, в президентских выборах принять участие не сможет, но вот оказать кому-то из кандидатов формальную или неформальную (в зависимости от обстоятельств) поддержку, ориентировать в «правильном» направлении работы местных госадминистраций – вполне.



Уже сейчас можно прикинуть, что претендентом номер один на ресурс, которым владеет Ющенко, может быть Арсений Яценюк. «Самый перспективный» кандидат в Президенты к кампании откровенно не готов, отделения его «Фронта изменений» действуют даже не во всех регионах Украины, поэтому договоренности о «помощи» со стороны Банковой – едва ли не единственный шанс Яценюка получить приемлемый (а при определенных условиях – достаточно весомый) результат на выборах.



Впрочем, если с Яценюком у Ющенко «не срастется» - тоже не беда. Не приходится сомневаться в том, что поддержку со стороны Банковой, невзирая на предыдущие разногласия, с удовольствием примут и «регионалы», и «бютовцы». В конце концов, кампания обещает быть горячей, и отказываться от ресурсов, предоставленных пускай даже и вчерашним непримиримым врагом, но могущих оказаться решающими для победы, – просто безрассудно.



Условия, которые Ющенко предъявит потенциальным партнерам, судя по всему, отнюдь не будут ограничиваться гарантиями безоблачной поствыборной жизни Президента. Виктор Андреевич с большой долей вероятности планирует остаться в активной политической жизни Украины – хотя бы в роли лидера вроде как возрождающейся партии «Наша Украина», и поэтому вполне может обсуждать с будущим Президентом место и роль своей политсилы в послевыборной партийной и политической системах Украины. Ведь не будем забывать, что многие эксперты прогнозируют проведение в скором будущем после президентской кампании и досрочных парламентских выборов…



Риски Банковой



Есть в плане Банковой и несколько подводных рифов, которые могут серьезно повлиять на реализацию плана Ющенко.



Во-первых, Президент стеснен во времени: смысл объявлять о добровольной отставке для Виктора Ющенко имеет лишь до конца текущей недели. Дело в том, что если Виктор Андреевич уйдет на протяжении первой недели июня, искомые 90 дней досрочной кампании истекут аккурат в начале сентября, а значит, первый тур досрочных президентских выборов состоится 30 августа 2009 года.



Если же Ющенко будет тянуть с объявлением об отставке и озвучит его, допустим, на следующей пленарной неделе, то выборы Президента придется проводить уже 13 сентября. Разница между этими двумя датами принципиальна – во втором случае уже вторую неделю будет продолжаться пятая сессия парламента, следующая после текущей.



А это значит, что теоретически Рада сможет в июне назначить президентские выборы на 13 сентября и принять изменения в Конституцию в первом чтении, а, например, 1 сентября, в первый день работы сессии – проголосовать за новую Конституцию во втором чтении и… таки провести президентские выборы 13 сентября – но по новым правилам, в парламенте! Тот факт, что в это время в разгаре будет идти «всенародная» кампания по выборам главы государства «широчайшее» большинство отнюдь не смутит…



Впрочем, даже если Президент решится на объявление об отставке на этой неделе, праздновать ситуативную победу ему будет рано. Если представители пока не созданного «широчайшего» большинства проигнорируют заседание Рады, на котором Ющенко сможет заявить о своем уходе, просто не зарегистрировавшись в сессионном зале, то Президент не сможет подать в отставку «по правилам».



Еще один выход – позволить Виктору Ющенко подать в отставку, но… игнорировать требования законов и Конституции касательно проведения президентских выборов. Например, именно Верховная Рада обязана большинством голосов принять формальное постановление о дате президентских выборов и выделить бюджетные средства на их проведения. А что, если депутатам вдруг вздумается назначить выборы не на день, напрямую прописанный в Основном Законе, а, скажем, на 17 января 2010 года? Конституционный суд, конечно же, примет решение о неконституционности такого шага, однако к тому времени уже и сентябрь наступит…



Или, например, «широчайшая» коалиция откажется выделять деньги на проведение президентских выборов – как БЮТ уже игнорировал проведение досрочных парламентских выборов в прошлом году. Мол, кризис на дворе, и тратить пару сотен миллионов бюджетных гривен на очередную «забаганку» Президента мы не станем.



Одним словом, с формальной точки зрения БЮТ и Партия регионов имеют достаточно способов заблокировать инициативу Президента. Однако уже сейчас они должны осознавать, что это нанесет тяжелейший удар по их репутации – как внутри страны, так и за ее пределами.



До сегодняшнего дня планы по изменению Конституции и разделу страны «на двоих» смахивали просто на политическое шулерство под благовидным предлогом. Однако если на высочайшем уровне будет принято решение блокировать безупречный с точки зрения права (чем Банковая и в самом деле радовала нас в последнее время нечасто) план перехвата политической инициативы Президентом, то это станет переходом на новый уровень. Назвать такие действия иначе, как политическим бандитизмом, будет очень сложно. И наивно полагать, что к таким же выводам не придут в Европе или в Вашингтоне… А внешнеполитическую блокаду со стороны цивилизованного Запада Украина уже проходила, и повторять этот опыт вряд ли кому-то хочется.



***



Уже в ближайшие дни мы узнаем, станет ли «план Банковой» реальностью и перевернется ли, казалось бы, устоявшаяся политическая ситуация в стране с ног на голову. Замысел Президента состоит в том, чтобы стать модератором политической ситуации, игроком номер один, и, следует признать, этот замысел имеет немало шансов на реализацию.



Однако не будем забывать, что одной из хронических бед нынешней украинской политики является патологическая неспособность ее «героев» строить стратегию своей и чужой деятельности. «План Банковой» – это отнюдь не многоходовка. Виктор Ющенко делает сильный ход и, вполне возможно, перехватывает политическую инициативу – это правда.



Но знает ли он на самом деле, что с этой инициативой делать дальше? Есть ли у него ответ на вопрос о том, что он будет делать в ходе инициированной собой же досрочной президентской кампании? Готов ли он радикализировать свои действия (и, если да, то до какой меры) если реализация его плана будет заблокирована «регионалами» и «бютовцами»? Наконец, есть ли у Виктора Ющенко уверенность в жизнеспособности недореанимированной «Нашей Украины» – ведь без поддержки собственной сильной политсилы дальнейшая политическая судьба третьего Президента Украины представляется отнюдь не завидной?



Думается, сам Виктор Ющенко ищет ответы на эти вопросы. Поэтому спрогнозировать развитие в стране политической ситуации, запущенной началом новой игры, не дано никому. Все только начинается…