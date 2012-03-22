Украина отчиталась перед Европой о лечении Тимошенко

{1-} Украина направила в Европейский суд по правам человека все акты отказов от медицинских осмотров и лечения экс-премьера Юлии Тимошенко.

Копии соответствующих документов, направленных правительственным уполномоченным по делам ЕСПЧ Валерией Лутковской, имеются в распоряжении Интерфакс – Украина.

В частности, в документе изложена полная хронология обследований Тимошенко в Киевском следственном изоляторе и Качановской колонии, предоставлена информация о рекомендациях врачей по результатам обследования, а также приведены все акты отказа экс-премьера от выполнения каких-либо рекомендаций украинских и немецких врачей.

Суровая Качановка: как нам не разрешили передать Тимошенко мандарины (ФОТО)

Кроме того, указано о создании и работе совместной международной медицинской комиссии, которая при участии профессоров немецкой клиники "Шарите" обследовала Тимошенко и затем рекомендовала дальнейшую тактику лечения осужденной.

В документе речь идет и о том, что немецкие врачи констатировали: заболевание Тимошенко не имеет никакого отношения к онкологической патологии.

ЕСПЧ также получил акт об отказе Тимошенко подписать информированное согласие пациента на выполнение терапевтических мероприятий в рамках лечения, рекомендованного немецкими медиками.

Помимо этого, ЕСПЧ проинформирован об условиях содержания и обеспечении медицинской помощью заключенной.

"Для осужденной Тимошенко созданы все условия по обеспечению ее соответствующей медпомощью, а именно: есть оборудование, необходимое согласно рекомендациям немецких врачей, для ее комплексного лечения, имеются в полном объеме назначенные немецкими специалистами лекарственные средства", - пишет Лутковская.

"Привлечены независимые специалисты в отрасли неврологии, нейрохирургии, ортопедии, травматологии, физиотерапии, которые готовы при наличии согласия осужденной обеспечить выполнение предоставленных немецкими врачами рекомендаций. Лечение, назначенное немецкими специалистами, Тимошенко не получает только из-за личного отказа", - говорится в документе.

Ранее Главред также писал, что адвокат экс-премьера Сергей Власенко заявил о том, что Европейский суд по правам человека своим предписанием обязал государство Украина лечить экс-премьера Юлию Тимошенко в стационаре.

«Сегодня Европейский суд по правам человека вынес предписание в рамках 39-го регламента европейского суда. Им государство Украина обязано проводить лечение Юлии Тимошенко в стационаре специализированного медицинского заведения», - сказал Власенко.

В свою очередь министр юстиции Украины Александр Лавринович считает, что в Украине нет законодательных препятствий для лечения экс-премьера Юлии Тимошенко в стационаре за пределами колонии, если возникнет такая необходимость.

"Если реальное состояние здоровья требует лечения в стационаре за пределами (колонии – ред.), то я не вижу никаких препятствий, чтобы это сделать. Законодательство Украины это позволяет", - заявил Лавринович

Новости по теме:

Тимошенко написала письмо Геращенко: держись, мы теперь мужчины

Платини решил не заниматься защитой Тимошенко

Тимошенко снова отказалась от лечения, рекомендованного немецкими врачами

Тимошенко сидит в колонии грустная, зато накрашенная