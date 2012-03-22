На Майдане протестующие подрались с милицией (ФОТО)

Между правоохранителями и участниками акции "Готовь палатку весной" на Майдане Независимости в Киеве в четверг произошла потасовка.

Участники акции пытались разбить палатку на центральной площади столицы, однако правоохранители не позволили им это сделать. На площадь подъехал автозак, возле него в произошла потасовка между правоохранителями и несколькими участниками акции, передаёт Интерфакс – Украина.

Затем в автозак забросили палатку, которую пытались установить молодежь.

Остальные участники стояли в стороне и наблюдали за происходящим. Они держали флаги "Батькивщины молодой", "Студенческой Свободы", "Молодежного Народного Руха", партии "Фронт змин".

Всего в акции прининяло участие около 50 человек. Правоохранителей было около 10.

Не понятно, задержан ли кто-нибудь из участников. Автозак не покидает Майдан Независимости.

Кроме того, милиция вызвала на Майдан машину с надписью "Патрульная служба". В нее сели несколько человек, которые являются организаторами акции, после чего машина также отъехала.

Молодые люди попытались вновь развернуть несколько палаток. Им вновь препятствовали правоохранители, вырывали из рук палатки, после чего произошла очередная потасовка. Сотрудники правоохранительных органов забросили в автозак еще одну палатку, за которой к машине ринулись участники акции, но правоохранители их оттеснили.

Участники акции стояли на Майдане Независимости, развернув над готовой палаточную ткань, защищаясь от начавшегося дождя. Они скандируют "Слава Украине – героям слава", "Один за всех и все за одного".

На данный момент потасовки прекратились. Автозак не покидает Майдан Независимости, но отъехал в сторону.

фото: Владислав Мусиенко / Главред

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