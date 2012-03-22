Порошенко завтра назначат министром экономики - СМИ

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Завтра, 23 марта Петр Порошенко будет назначен министром экономики. Об этом пишет Коммерсантъ Украина со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, завтра президент Виктор Янукович подпишет указ о назначении Петра Порошенко министром экономического развития и торговли.

Напомним, возглавить министерство Петру Порошенко было официально предложено 23 февраля. Одной из причин задержки с назначением источники называют несогласие Порошенко с предложенным постом главы Минэкономразвития — он претендовал на руководство Минфином. Кроме того, в отличие от предыдущих кулуарных назначений, это сделали публичным — после собеседования Порошенко было поручено "письменно изложить план действий".

Ранее Главред также сообщал, что Президент Виктор Янукович хочет, чтобы Петр Порошенко работал в правительстве министром экономического развития и торговли.

"Я имел долгий тщательный разговор с Петром Порошенко, и его настроения, и его предложения, которые я от него услышал, меня вполне устраивают. Поэтому я хотел бы, чтобы он работал (в правительстве – ред.)", - сказал президент

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