Врач: Оксана Макар крайне тяжелая, она сожжена дотла

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Доктор Эмиль Фисталь, который буквально через несколько минут начинает оперировать Оксану Макар рассказал, что будет делать пластику тазобедренного сустава - закрытие ран посредством чистки омертвевших тканей.
«Оксана тяжелая, крайне тяжелая, она сожжена дотла, мы делаем все возможное», - сказал доктор.
По словам медика, хирургическое вмешательство будет продолжаться не менее двух часов, пишет Сегодня.
«Это комбустиологическая операция, проводится только в специализированных ожоговых центрах», - рассказала председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.
Напомним, позавчера доктор Фисталь и его швейцарский коллега Ян Шмидт также проводили Макар пластику и операцию на прямой кишке.
фото: segodnya.ua
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