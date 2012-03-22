Врач: Оксана Макар крайне тяжелая, она сожжена дотла

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Доктор Эмиль Фисталь, который буквально через несколько минут начинает оперировать Оксану Макар рассказал, что будет делать пластику тазобедренного сустава - закрытие ран посредством чистки омертвевших тканей.

«Оксана тяжелая, крайне тяжелая, она сожжена дотла, мы делаем все возможное», - сказал доктор.

По словам медика, хирургическое вмешательство будет продолжаться не менее двух часов, пишет Сегодня.

«Это комбустиологическая операция, проводится только в специализированных ожоговых центрах», - рассказала председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.

Напомним, позавчера доктор Фисталь и его швейцарский коллега Ян Шмидт также проводили Макар пластику и операцию на прямой кишке.

фото: segodnya.ua

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