В Раде регионал пообещал фотографу «оторвать яйца» (ФОТО)

Депутат от Партии регионов Ярослав Сухой пообещал «оторвать яйца» одному из фотографов во время заседания парламента.

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После открытия заседания парламента у одного из фотографов из ложи прессы упала бленда от объектива между креслами Партии регионов и коммунистов, передает НБН.

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Ярослав Сухой поднял бленду и, пригрозив пальцем, сказал фотографу: «Оторву яйца».

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Нардеп бросил бленду в ложу прессы, попав в журналиста.

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Сам Сухой не считает себя грубияном, он говорит, что давно пора разобраться, почему «фотографы «висят над головой» у депутатов».

Фото: lb.ua

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