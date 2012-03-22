Янукович начнёт строительство укрытия в Чернобыле

Президент Украины Виктор Янукович планирует принять участие в церемонии начала строительства нового конфайнмента на ЧАЭС( объекта «Укрытие» - ред.), сообщил глава администрации президента Сергей Левочкин.

"В близких числах к 26-му апреля, в день годовщины Чернобыльской трагедии, президент запланировал участие в церемонии начала строительства нового конфайнмента над ЧАЭС. Таким образом, у нас закрывается тема сбора средств, завершения проектирования и, наконец, начинается строительство", - сказал Левочкин журналистам в четверг в Киеве.

Он назвал успешной Чернобыльскую конференцию в апреле прошлого года, на которой были собраны необходимые средства для постройки нового укрытия, передаёт Интерфакс – Украина.

Ранее Главред также сообщал, чтоглава Государственного агентства по управлению зоны отчуждения Владимир Холоша заявил, что Украина планирует закончить монтаж арки нового объекта «Укрытие» на Чернобыльской атомной электростанции к середине 2015 года.

«К середине 2015 года мы должны смонтировать новую арку, а до конца 2015 года – надвинуть ее в проектное положение и провести герметизацию», – сказал он.

фото: bbc.co.uk

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