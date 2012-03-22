По делу Оксаны Макар произошли первые увольнения

{1-} За нарушения при расследовании преступления в отношении 19-летней Оксаны Макар освобожден ряд должностных лиц прокуратуры и милиции в Николаевской области.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, по их данным, сегодня генпрокурор Виктор Пшонка провел совместное заседание коллегии Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел при участии министра Виталия Захарченко.

По словам Пшонки, при расследовании преступлений, совершенных в отношении Оксаны Макар, допущен ряд нарушений. «Беспомощность на первоочередном этапе расследования органов внутренних дел и прокуратуры Центрального района Николаевской области затмили факт оперативного раскрытия преступления. Что касается этого конкретного дела, то здесь и невооруженным глазом видно недостаточную профессиональность работников обоих ведомств», - сказал Пшонка.

Он отметил, что нехватка своевременной и полной информации от правоохранителей вызывала негативный резонанс в обществе, передает УНИАН.

По сообщению пресс-службы ГПУ, решением коллегии к ответственности привлечены 9 руководителей подразделений внутренних дел в Николаевской области, а также ряд работников органов прокуратуры Николаева.

В частности, освобождены от занимаемых должностей заместитель начальника следственного управления и начальник отдела по расследований преступлений против жизни и здоровья личности Управления внутренних дел в Николаевской области, также уволен начальник следственного отдела Центрального РО милиции Николаева, и.о. начальника Центрального РО милиции предупрежден о неполной должностной ответственности.

Также, согласно сообщению, освобождены от занимаемых должностей прокурор Центрального района Николаева и его заместитель. Также объявлены выговоры прокурору г. Николаева, его заместителю и заместителю прокурора области, строго указано начальнику Управления внутренних дел Николаевской области.

Ранее Главред также сообщал, что 22 марта, в МВД должны решить, что делать с милиционерами, которые освободили под подписку о невыезде подозреваемых в изнасиловании Оксаны Макар.

Накануне в министерстве завершили служебное расследование по этому факту.

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