Янукович готов встречаться с Путиным каждый месяц

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Переговоры по газовому вопросу Президентов Украины и России будут продолжены в конце мая.

Об этом Янукович заявил на пресс-конференции в Запорожье, передает УНИАН.

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«Сейчас работают рабочие группы, и мы надеемся, что к концу мая – 20-м числам мая, будет выработано приемлемое решение, которое мы обсудим с Владимиром Путиным», - заявил Президент, отметив, что ожидает от переговорного процесса сбалансирования доходов и расходов «Нафтогаза» таким образом, чтобы не приходилось перекрывать из бюджета дефицит 500 млрд., которые существуют сегодня.

Президент также отметил, что планирует встретиться с Путиным и в середине апреля - после Пасхи, еще до завершения переговорного процесса.

Напомним, во время встречи в Москве с Владимиром Путиным Президент Виктор Янукович заявил, что надеется на проведение заседания межгосударственной российско-украинской комиссии, возглавляемой главами двух государств, в ближайшее время.

«Я надеюсь, что мы в самое ближайшее время проведем межгосударственную комиссию, подготовим целый пакет документов, уже по которым, я думаю, нам нужно с вами посмотреть, подвести черту и принимать решения к их подписанию», - сказал глава государства.

Он отметил, что такие договоренности создадут условия для развития экономик обеих стран.

Президент также указал на важность для Украины интеграционных процессов, особенно касающихся отдельных секторов экономики.

фото: president.gov.ua

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