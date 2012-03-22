Выплаты "витиных тысяч" начнутся с 1 июня

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Глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов заявил, что выплата компенсаций вкладчиков Сбербанка СССР (так называемых "витиных" или "юлиных" тысяч) начнется с 1 июня.

«Несмотря на масштабность задач, для выплат вкладчикам бывшего Сбербанка СССР есть все необходимые средства, и процесс выплат, как и обещал Президент, начнется с 1 июня. Для этого мы не будем увеличивать внешние заимствования, налоговое давление на бизнес и печатать деньги. Гривна с начала этих выплат останется стабильной, а инфляция - под контролем. Мы четко будем следить за тем, чтобы не поставить под угрозу макроэкономическую стабильность в стране», - сказал председателя Нацбанка, пишет Сегодня.

«Что касается источников выплат, то частично на этот вопрос уже ответил Президент. В этом году, несмотря на опасения экспертов, экономика страны растет, что обеспечило дополнительные поступления по налогу на добавленную стоимость и налога на прибыль. Постепенно дополнительные поступления обеспечат налог на роскошь, детенизация экономики за счет сокращения наличных расчетов и либерализация рынка полезных ископаемых», - добавил он.

По словам Арбузова, всем ветвям власти необходимо приложить усилия для создания предпосылок, чтобы инвесторам было комфортно вкладывать средства в экономику Украины, были предсказуемы макроэкономические условия, стабильная налоговая система, работал институт защиты права собственности. "Через некоторое время это обеспечит постоянные источники налоговых поступлений, которые можно будет тратить как на инвестпроекты, так и на социальные инициативы", - сообщил он.

«Сейчас мы обсуждаем с коммерческими банками, как стимулировать граждан оставлять полученные средства на депозитах на привлекательных условиях. Особое внимание мы уделим обеспечению максимально комфортных условий выплат сбережений - без очередей, дополнительных справок и стрессов для граждан», - подчеркнул глава НБУ.

Напомним, регионал Владимир Ландик заявил, что вкладчики «Сбербанка» СССР смогут получить до двух тысяч гривен компенсации.

«С 1 мая начинают получать 9 млн. пенсионеров на 100 грн. больше. Начинают получать и многодетные семьи, начинают получать дети, больше на детей, начинают получать и по той тысяче, а может, и по две. Если на это нам надо 16 миллиардов, и 10 миллиардов на ипотеку – вот это 26 миллиардов, которые будут», – заявил депутат.

Ранее Главред также писал, что Президент Виктор Янукович поручил правительству обеспечить выплату в июне-декабре 2012 года 6 млн вкладчикам Сбербанка бывшего СССР компенсации по обесцененным вкладам в размере до 1 тыс. грн.

«Государство должно заниматься возвращением долгов своим гражданам», - сказал глава государства.

фото: delo.ua

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